Viaggi & Turismo: estate nei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol, dove attivo fa rima con relax

Le proposte active arricchiscono l’esclusiva offerta wellness degli hotel del gruppo Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol nella stagione estiva. A partire dal Naturhotel Lüsnerhof si può esplorare la Valle di Luson, la “valle degli escursionisti”: fra le più belle dell’arco alpino, è facilmente accessibile e punto di partenza per innumerevoli percorsi. Il fondovalle, protetto dall’imponente massiccio dolomitico, mantiene un clima straordinariamente mite e perciò ospita i vigneti più in alta quota di tutto l’Alto Adige. Il Naturhotel Lüsnerhof si trova in posizione appartata e baciata del sole, da qui ci si può avventurare sulle Dolomiti in percorsi che soddisfano tutti i gusti: il “giro alpestre”, il “giro di Flitt”, l’itinerario storico-culturale, la passeggiata al castello medievale di Rodengo. Settimane in montagna al Lüsnerhof (fino al 04 novembre) 7 notti pensione benessere ¾, 10/11 escursioni guidate (incluso transfer), ampio programma di ginnastica, 1 buono wellness di 30 € a camera, libero accesso alla SPA. Da € 926,00 a persona.

Accoglie gli ospiti come una dimora con parco privato in pieno centro della signorile Merano il Park Hotel Mignon, 5 stelle con elegante giardino di 10.000 mq situato tra le ville della rivoluzione industriale tedesca ed i giardini fioriti della città gioiello altoatesina. L’oasi wellness in questo Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol è nel paradiso naturale mediterraneo incorniciato dalle montagne dell’arco alpino, fra fiori variopinti e alberi secolari come il cedro dell’Himalaya, la magnolia sempreverde, l’acero giapponese, l’abete nobile, le palme. Estate in montagna (fino al 4 agosto) 7 notti pensione, inclusi prima colazione a buffet, pranzo con piatto Vital, cena di 5 portate, ogni settimana cena di gala o a tema, libero accesso al PARK SPA, attività sportive con istruttori. Da € 1.152,00 a persona.

A Malles Venosta l’Alpin & Relax Hotel Das Gerstl offre l’opportunità ideale per i vacanzieri più attivi, grazie all’offerta di ben 6 escursioni guidate per chi aderisce alla settimana Belvita Mountain Active. Da non perdere per gli appassionati l’escursione guidata con l’albergatore Martin Gerstl su una delle cime circostanti, ad altezze di oltre 3.000 m; ciliegina sulla torta del pacchetto vacanza attiva all’Hotel Das Gerstl sono i 2 massaggi Belvita Mountain Active Sport, con olio di pino mugo e arnica. Belvita Mountain Active (dal 16 al 30 giugno) 7 notti con pensione Gourmet Gerstl, 6 escursioni guidate, 1 tour guidato in vetta su una delle cime oltre i 3.000 m con l’albergatore Martin Gerstl, 2 massaggi Belvita Mountain Active Sport. Da € 991,00 a persona.

Il 4 stelle superior Hotel Der Waldhof è una piccola oasi di pace che sorge in un luogo incantevole a due passi da Merano; circondato da un parco di ben 30.000 mq, offre molteplici possibilità di movimento all’aperto sullo sfondo di paesaggi da sogno. Oltre a far parte dei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol, l’hotel è fondatore del golf club Lana Gutshof Brandis, campo da golf di oltre 3.000 mq a 10 minuti d’auto dall’hotel, è ideale per gli amanti di questo sport grazie al campo 9 buche con driving range, putting green, area per pitching e per chipping. Giornate Golf Special (fino al 31 ottobre) 4 notti, 1 buono wellness di 30 € a camera benessere, 1 Golfcard con il 20% di sconto per 4 green fee – valida su tutti i campi da golf dell’Alto Adige. Da € 536,00 a persona.

Sorge nella località più assolata del Burgraviato l’Hotel Feldhof di Naturno presso Merano. Incorniciato a nord dal Parco Naturale Gruppo di Tessa e a sud dal Gruppo dell’Ortles con il Parco Nazionale dello Stelvio, può vantare nelle vicinanze 200 km di percorsi escursionistici, fra cui l’Alta Via di Merano. L’hotel fa parte del gruppo Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol grazie all’ampia offerta wellness, che comprende il mondo delle acque con ben 9 vasche, family Spa e Sky Spa per esperienze benessere con panorama a 360° sul mondo alpino altoatesino.

Special Trail-Week con Klaus Nischler (02-09 settembre) 5 indimenticabili giorni con il responsabile della Ötzi Bike Academy, 3 bike-tour, 1 early bird ride, tutti gli impianti di risalita e bike-shuttle, download di video e foto della settimana. Da € 1.426,00 a persona.