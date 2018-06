Per lunghi giorni in sedazione farmacologica e ventilazione meccanica, sottoposta precauzionalmente a procedura di protezione cerebrale con ipotermia, i medici riferiscono che la bimba si è risvegliata, sta bene e respira autonomamente.

Ha lasciato la terapia intensiva la bambina di 3 anni giunta lo scorso 1 giugno all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per lesioni da compressione del collo e conseguente asfissia.

article

1107287

MeteoWeb

Bimba soffocata, medici: è sveglia e respira autonomamente

Ha lasciato la terapia intensiva la bambina di 3 anni giunta lo scorso 1 giugno all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per lesioni da compressione del collo e conseguente asfissia. Per lunghi giorni in sedazione farmacologica e ventilazione meccanica, sottoposta precauzionalmente a procedura di protezione cerebrale con ipotermia, i medici riferiscono che la bimba si

http://www.meteoweb.eu/2018/06/bimba-soffocata/1107287/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2017/07/ospedale.jpg

salute

NEWS