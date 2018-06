Bolzano: viaggio tra gli scenari d’artista delle Dolomiti, con il Romantik Hotel Cappella di Colfosco

Il grande artista del paesaggio William Turner si è soffermato con incanto a dipingere le Dolomiti. In Alta Badia, dove le cime Patrimonio Mondiale UNESCO svettano con le loro particolari forme, donando ogni giorno splendide visioni, troverebbe ancora oggi ispirazione per le sue opere. E la sensazione è quella della meraviglia, quando gli scenari dolomitici si aprono dalle finestre del Romantik Hotel Cappella di Colfosco (BZ), paesino pittoresco dalla cultura e tradizione ladina a 1.645 metri di altitudine, di fronte al maestoso massiccio del Sella, al confine col Parco naturale Puez-Odle. È un hotel esclusivo, nei suoi interni concepiti come opere d’arte e nelle sue 47 camere e suite in cui vivere ogni volta una nuova vacanza, poiché sono una diversa dall’altra ed ospitano perle di design e di artisti come Thun, Sprotte o Veronesi. I sentieri si inerpicano tra vette e paesaggi disarmanti, vie ferrate e percorsi per scalate accolgono gli amanti delle arrampicate, 13 impianti di risalita e autobus conducono gli escursionisti fra cime e località d’alta quota. Con il Mountain Pass Alta Badia si possono utilizzare gratuitamente, dimenticandosi l’auto per tutta la vacanza. Chi ama scoprire la montagna su 2 ruote, trova numerosi itinerari da percorrere in e-bike e bicicletta. Ce ne sono per tutti i gusti, dai più impegnativi per gli esperti, ai più semplici ideali per pedalate in famiglia. Tanti anche gli eventi, come il Sella Ronda Bike Day, che si svolge il 23 giugno 2018 e la Maratona dles Dolomites del 1° luglio. A soli 4,5 km dal Romantik Hotel Cappella e a 1.700 metri di altitudine, c’è il bellissimo campo a 9 buche del Golf Club Alta Badia, nello scenario delle Dolomiti. Gli ospiti dell’albergo ricevono il 20% di sconto sul green fee, oltre al putting green, lo spazio per fare pratica e l’assistenza di un professionista. Dopo le attività nella natura, il relax più suggestivo è immersi nella piscina esterna con lo sguardo sulle vette, ma anche nella piscina coperta al clorozono e poi nel bagno turco, la sauna finlandese, quella salina e quella per le famiglie aperta anche ai bambini. Lo charme si respira anche qui, concedendosi trattamenti rigeneranti, scelti a seconda delle diverse esigenze. E nella cucina raffinata dello Chef Martin Lercher, che abbina ricette tradizionali a piatti mediterranei ed internazionali, invitando a sorseggiare calici d’autore, selezione del titolare Carlo Pizzinini, che nella cantina custodisce oltre 400 etichette.

Fino a 6 anni, bambini gratis

Dal 16 giugno al 13 luglio e dal 26 agosto al 22 settembre 2018, con una settimana di vacanza, i bambini fino a 6 anni soggiornano gratis al Romantik Art Hotel Cappella e se hanno meno di 12 anni pagano la metà. Prezzo a partire da 92 euro a persona in mezza pensione.

Romanticismo gourmet

Per un inizio d’estate speciale, la proposta di 7 giorni con mezza pensione, dal 16 giugno al 21 luglio 2018, include un aperitivo di benvenuto, una degustazione di formaggi locali, una romantica cena a lume di candela ed ogni giorno un menu gourmet a scelta degli ospiti. Il prezzo per una settimana è a partire da 610 euro a persona.

Il wellness al profumo delle Dolomiti

Tante anche le soluzioni per momenti speciali di wellness. Per una rigenerante immersione tra le essenze naturali delle cime Patrimonio Mondiale UNESCO, c’è il pacchetto “I profumi delle Dolomiti”, che include uno scrub alle vinacce, un massaggio aromatico, un bagno di fieno, un impacco rilassante al cirmolo e un trattamento al viso al burro di capra. Il prezzo è di 284 euro.

Benessere alpino

Il pacchetto al benessere alpino comprende, invece, un trattamento viso anti-age al caviale, una Spa manicure e una Spa pedicure, un massaggio completo, un massaggio aromatico, un massaggio riflessogeno e un impacco alla calendula. Il prezzo è di 440 euro.

I trattamenti per gli sportivi

Per gli sportivi, c’è il pacchetto Sport, che include 3 massaggi sportivi parziali, un impacco defaticante all’arnica e pino mugo, un impacco rilassante al cirmolo. Il prezzo è di 191 euro.

Romantik Hotels & Restaurants

Profondamente radicata nella rispettiva regione e plasmata dalla tradizione e dalla consapevolezza della qualità – questo è il senso dell’accoglienza per gli oltre 200 Romantik Hotels & Restaurants e 300 partner in 10 Paesi europei. Gli albergatori Romantik danno il benvenuto ai viaggiatori in Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Scozia, Italia, Spagna e Francia. La cooperazione nelle vendite e nel marketing presenta da 40 anni l’individualità delle diverse strutture: da quelle immerse nella campagna, ai templi del benessere, fino agli hotel di lusso. Ottima cucina, tipicità e storia accomunano gli hotel a conduzione familiare per una collezione esclusiva di alto livello riunita sotto il marchio Romantik.