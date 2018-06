Spazio: oggi festa grande in Brianza per il ritorno dell’astronauta Paolo Nespoli

Oggi il vice presidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione delle imprese, Fabrizio Sala, parteciperà ai festeggiamenti organizzati per il ritorno a casa di Paolo Nespoli, astronauta veranese dell’ESA, tornato dalla missione ‘Vita’ nel mese di dicembre.

Con lui saranno presenti anche i suoi colleghi della missione ISS-53: il russo Sergey Ryazanskiy, Randy Bresnik, Mark Vande Hei e Joe Acaba della Nasa. Gli astronauti arriveranno alle 10.30 in via Garibaldi 37 a Verano (Monza e Brianza). Da qui partirà alle 11.45 la parata attraverso le vie del paese con le autorità, le associazioni, la banda e i cittadini.