Cagliari: allerta caldo per il fine settimana, il Comune è pronto per le emergenze

Atteso un fine settimana con alte temperature in Sardegna: le ondate di calore potrebbero toccare anche i 35°C nel sud Sardegna e nel Campidano, ma il Comune di Cagliari è pronto ad affrontare l’emergenza. L’Amministrazione ha aderito infatti al Sistema Nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero della Salute in collaborazione con il Centro per la prevenzione ed il controllo delle malattie. Grazie a questo sistema è possibile gestire il coordinamento delle attività locali di prevenzione e l’attivazione del Sistema nazionale di previsione e allerta per ondate di calore che consente di modulare gli interventi di prevenzione in base ai livelli di rischio climatico.