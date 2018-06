Cani in spiaggia: AIDAA scrive ai sindaci nel Messinese

“Si apre in questi giorni la stagione estiva balneare – ricorda in una nota l’Associazione ambientalista AIDAA – e per questo motivo si ripropone il problema delle spiagge libere aperte ai bagnanti con i cani al seguito, quest’anno proprio a partire dalla provincia di Messina e quindi dalla Sicilia AIDAA ha voluto scrivere ai sindaci dei comuni costieri ricordando loro quanto la legge regionale siciliana prevede in materia di spiagge aperte agli animali invitandoli a ottemperare agli obblighi di legge.“