Cavallo intrappolato in un fossato: salvato dai Vigili del Fuoco nel Pisano 

Un cavallo di un centro ippico del Pisano è rimasto intrappolato oggi in un fossato nel quale era caduto per cause ancora sconosciute. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno a Santa Maria a Monte (Pisa) e l’animale e’ stato tratto in salvo dai vigili del fuoco che hanno lavorato per ore.

Il cavallo e’ stato imbracato con un’attrezzatura fatta arrivare appositamente dal comando dei vigili del fuoco di Lucca e poi con l’ausilio di un trattore e’ stato fatto uscire dal fossato. Le operazioni di soccorso sono state coordinate da un veterinario e l’animale e’ apparso tutto sommato in buone condizioni.