Cellule staminali emopoietiche: a Verona il Congresso Pediatrico della Società Europea di Trapianto

Si svolgerà da giovedì 7 a sabato 9 giugno presso il Palazzo della Gran Guardia di Verona l’11° Congresso Pediatrico della Società Europea di Trapianto di cellule staminali emopoietiche (EBMT).

Durante l’evento saranno trattati argomenti di attualità come le nuove modalità di trapianto usando il genitore o un familiare come donatore, il trattamento della leucemie resistenti o ricadute dopo la chemioterapia sia con farmaci innovati sia con il trapianto di cellule staminali emopoietiche, le nuove terapia immunologiche, e la terapia genica per malattie ematologiche ed immunodeficienze, il trattamento delle complicanze infettive con particolare attenzione alle infezioni virali, il trattamento delle complicanze immunologiche post-trapianto come la malattia del trapianto contro l’ospite e la diagnosi e il trattamento delle complicanze

Il Congresso avrà come relatori i principali esperti nel campo pediatrico sia dall’Italia che dall’Europa. ed è patrocinato dall’Associazione Italiana di Ematologia Oncologia pediatrica e da ABEO Verona.