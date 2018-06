Chirurgia: il primo trapianto di utero nel Regno Unito entro il 2018

Entro il 2018 verrà eseguito il primo trapianto di utero nel Regno Unito: il ginecologo Richard Smith, della charity Womb Transplant Uk, ha spiegato anche che saranno usate donatrici viventi.

Nel 2015, spiega la Bbc online, sono stati autorizzati 10 trapianti di utero nel Paese, tutti da cadavere: ora il team progetta di utilizzare donatori viventi e cadaveri.

La procedura da vivente è più semplice e consente di ridurre i tempi dell’intervento da 12 a circa 4 ore, secondo il ginecologo del Queen Charlotte’s and Chelsea Hospital di Londra.

La charity ha fondi a sufficienza per finanziare tre trapianti, ma servirà molto più denaro per completare 15 interventi, cinque dei quali da donatrici viventi.

Attualmente il trapianto di utero è stato eseguito in 10 Paesi, e nel 2014 in Svezia una donna per la prima volta al mondo ha partorito un bimbo con un utero donato da un’amica.