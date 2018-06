Mercoledì è in programma un round di negoziati con l’Europarlamento che punta a essere quello decisivo per trovare un accordo sugli obiettivi Ue post 2020 su rinnovabili ed efficienza energetica.

“E’ vero che due paesi importanti come Italia e Spagna oggi hanno le stesse posizioni dell’Europarlamento quanto agli obiettivi”, ha sintetizzato la situazione il commissario Ue al Clima e all’energia Miguel Arias Canete al termine della riunione dei ministri dei 28 a Lussemburgo.

Nel Consiglio Ue energia, Italia e Spagna si sono allineate alle richieste dell’Europarlamento di fissare target Ue del 35% al 2030 sia per quanto riguarda la quota di consumo di energie rinnovabili, sia per il risparmio energetico.

Clima, Italia e Spagna: aumentare del 35% il target di rinnovabili-efficienza

