Coca-Cola: “Italia impegnata sulla sostenibilità degli imballaggi”

Il 30esimo anniversario dello stabilimento Coca-Cola Hbc Italia di Oricola, il sito abruzzese d’imbottigliamento delle bevande a marchio The Coca-Cola Company, è stata l’occasione per parlare di sostenibilità ambientale ed economia circolare nella filiera della plastica, insieme a Corepla, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo ed il Recupero degli Imballaggi in Plastica.

Dallo stabilimento del Centro Italia, tra i primi siti produttivi in Italia a utilizzare plastica (Pet) 100% riciclabile e ad implementare sin dal 1991 la tecnologia di soffiaggio in linea delle bottiglie Pet, Coca-Cola conferma i suoi impegni e priorità per uno sviluppo sostenibile degli imballaggi: progettare e smaltire correttamente il packaging, prevenire e minimizzare gli sprechi, riutilizzare e riciclare.

“In Italia, già oggi, tutte le confezioni delle bevande a marchio The Coca-Cola Company sono al 100% riciclabili – afferma Vitaliy Novikov, Amministratore Delegato di Coca-Cola HBC Italia -. La sfida dei prossimi anni è quella di implementare nuove tecnologie in grado di ottimizzare e ridurre l’impatto ambientale del packaging dei prodotti, sia durante il processo produttivo sia dopo l’uso. Per questo, negli ultimi 8 anni, abbiamo investito oltre 151 milioni di euro in ammodernamenti e nuove tecnologie all’interno dei nostri quattro stabilimenti di produzione, di cui 30 milioni solo nello stabilimento abruzzese, oggi sempre più all’avanguardia nella gestione e produzione di formati in plastica (Pet)”