COGEN Europe premia una cooperativa agricola italiana per le soluzioni di cogenerazione

COGEN Europe, associazione che rappresenta il settore della cogenerazione a livello europeo, ha assegnato il premio per il miglior caso di innovazione all’italiana Cooperativa Speranza, perché rappresenta un esempio per il futuro della cogenerazione quale soluzione energetica flessibile anche per la facilità di dispacciamento.

In Cooperativa Speranza, socia del CIB – Consorzio Italiano Biogas, convergono cinque aziende agricole e zootecniche attive da oltre quarant’anni nel comune di Candiolo (TO). Le aziende sfruttano due impianti di cogenerazione in sinergia con due impianti a biogas, alimentati da scarti agricoli e reflui zootecnici trasportati grazie a condutture sotterranee per ridurre al minimo le emissioni e gli odori.

Il premio, consegnato questa settimana a Bruxelles dal direttore di COGEN Europe Hans Korteweg e dal Membro del Parlamento Europeo Peter Kouroumbashev, riconosce anche il forte impegno dell’azienda a favore del territorio nel quale opera e le ricadute positive sulla comunità. La cooperativa, infatti, ha costruito un impianto di teleriscaldamento per portare l’energia termica prodotta dagli impianti di cogenerazione al vicino Istituto di Ricerca e Cura del Cancro, cui viene ceduta a un prezzo di favore. Parte dei guadagni derivati dalla vendita dell’energia elettrica, inoltre, viene devoluta alle strutture che ospitano i parenti dei pazienti del centro di cura.

“Siamo orgogliosi dell’assegnazione di questo premio a Cooperativa Speranza – ha dichiarato Piero Gattoni, Presidente CIB – poiché si tratta di un caso evidente di grande impegno nei confronti della comunità locale e di integrazione perfetta nel territorio d’insediamento. Un esempio importante di agricoltura che sempre di più sa innovarsi e innovare anche dal punto di vista sociale”.