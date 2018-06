Coldiretti, carne: per 9,6 milioni di italiani griglie accese come Salvini

Come il Vicepremier Matteo Salvini, sono 9,6 milioni gli italiani che colgono l’occasione dell’arrivo della bella stagione per partecipare alle tradizionali grigliate, con una netta prevalenza della carne, al mare, in montagna, nei parchi, in campagna o nelle case dotate di spazi adeguati. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè in occasione della Giornata nazionale della carne italiana con l’apertura al pubblico dei Giardini Reali per il Villaggio della Coldiretti a Torino in Piemonte con maxi grigliata da record, bracerie, forni, spiedi con la presenza del Ministro degli Interni accompagnato dal presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo e dal segretario generale Vincenzo Gesmundo, assieme a migliaia di allevatori e consumatori ma anche cuochi e gourmet e rappresentanti del mondo scientifico per la prima operazione verità sulla carne italiana ed i suoi primati.