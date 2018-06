Coldiretti: rivedere le norme Ue sull’obbligo di origine degli alimenti 

Rivedere le norme livello europeo sull’obbligo di etichettatura di origine degli alimenti. E’ quanto ha chiesto oggi il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo durante una riunione congiunta delle commissioni agricoltura e ambiente dell’Europarlamento.

Il regolamento di attuazione sull’etichetta di origine dell’ingrediente primario degli alimenti, appena adottato dall’Ue, “non risponde alle domande di agricoltori e cittadini – ha detto Moncalvo agli eurodeputati – per questo serve un’azione coraggiosa in Europa per rivedere il regolamento Ue sull’etichettatura, con l’indicazione del paese di origine obbligatoria ed estesa a tutti gli alimenti”.