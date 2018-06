Colite Ulcerosa e Malattia di Crohn: Takeda evidenzia il favorevole profilo di sicurezza di Entyvio® (vedolizumab) rispetto alla terapia con antagonisti del TNF-alfa

Takeda Pharmaceutical Company Limited ha annunciato il 3 giugno una nuova analisi di dati real world che confrontano i dati di sicurezza di Entyvio® (vedolizumab), farmaco biologico selettivo a livello intestinale, con la terapia con antagonisti del fattore di necrosi tumorale (TNF). I risultati hanno mostrato tassi numerici più bassi d’infezioni serie (SIs) [6.9% vs 10.1%; odds ratio (OR) 0.67, 95% intervallo di confidenza (CI) 0.41-1.07] e tassi significativamente più bassi di eventi avversi seri (SAEs) [7.1% vs 13.1%; OR 0.51, 95% CI 0.32-0.81] in pazienti trattati con Entyvio (n=436) rispetto a pazienti trattati con terapia con anti-TNF (n=436) [1].

I pazienti che hanno ricevuto vedolizumab sono stati abbinati 1:1 con pazienti trattati con terapia con antagonista TNF alfa utilizzando il “propensity score” per il controllo delle differenze al baseline tra i due gruppi.

Questa analisi del VICTORY (Vedolizumab Health OuTComes in InflammatORY Bowel Diseases) Consortium ha valutato l’occorrenza degli eventi avversi nei pazienti con Colite Ulcerosa e Malattia di Crohn che hanno ricevuto vedolizumab rispetto a una terapia con anti-TNF ed è stata presentata in una sessione orale nel corso dell’incontro scientifico annuale Digestive Disease Week® (DDW) 2018 in svolgimento a Washington dal 2 al 5 giugno.

[1] 1 Lukin D, Weiss A, Aniwan A, et al. Comparative Safety Profile of Vedolizumab and Tumor Necrosis Factor–Antagonist Therapy for Inflammatory Bowel Disease: A Multicenter Consortium Propensity Score – Matched Analysis. Presented at Digestive Disease Week (DDW) 2018, Washington D.C., #27