Viaggi & Turismo, Constance Ephelia: tutti i colori della natura delle Seychelles

Blu, verde, rosa e bianco sono i colori dell’estate al Constance Ephelia, resort 5 stelle situato in una posizione invidiabile su due delle più belle spiagge dell’isola di Mahé alle Seychelles, con vista sul parco nazionale marino di Port Launay.

Blu come l’Oceano e le sue innumerevoli sfumature, dove immergersi per ristorare corpo e anima. L’acqua è uno degli elementi dominanti di questo luogo unico, dove nuotare o praticare uno dei tanti sport acquatici proposti dal resort, come lo stand up paddle in laguna, lato spiaggia sud, dove con un po’ di fortuna è possibile avvistare le tartarughe marine oppure il suggestivo kayak tra le mangrovie.

Verde come la lussureggiante vegetazione delle Seychelles. Palme che ondeggiano al vento, una foresta rigogliosa che gli ospiti possono ammirare da un punto di vista inusuale, dal circuito di zip line che si snoda tra gli alberi.

Un’esperienza di pura adrenalina, perfetta per i più avventurosi e per chi non teme le altezze!

Il Constance Ephelia è certificato Green Globe, a testimonianza del costante impegno nella tutela dell’ambiente.

Rosa, come le rocce di granito, tipiche delle Seychelles. Massi e pareti imponenti dove praticare l’arrampicata nella natura più autentica. Rosa anche come il cielo, che al tramonto mostra il suo volto più seducente, dalle nuance più delicate fino all’ultra violet, colore di tendenza dell’anno.

Infine il bianco scintillante della spiaggia. Sabbia soffice e abbagliante su cui fare lunghe passeggiate e dove rilassarsi leggendo un buon libro e gustando uno dei nuovi mocktail, preparati con frutta fresca locale. Perfetti per rinfrescarsi e dalla spiccata azione detox, rispecchiano la filosofia healthy del gruppo Constance Hotels & Resorts.

Tra le novità dell’estate 2018 c’è il Signature Massage, esclusivo per la spa del Constance Ephelia, la più grande dell’Oceano Indiano con i suoi 5.000 mq dedicati al benessere.

Un trattamento unico avente come elemento principale il lemongrass, che cresce nelle aree intorno alla U Spa, così come in tutte le Seychelles.

Della durata totale di 90 minuti, il Signature Massage inizia con un rituale ai piedi che precede il massaggio. Il terapista picchietta il lemongrass delicatamente sulla schiena e sul retro delle gambe per poi andare a trattare il corpo con olio di lemongrass biologico caldo. L’esperienza termina con un infuso caldo o freddo aromatizzato allo zenzero.

Pacchetto Hotelplan (luglio-agosto)

Quota a persona a partire da € 2.270

La quota include: voli Emirates in classe economica, trasferimenti, 7 notti al Constance Ephelia in camera doppia tropical con trattamento di mezza pensione.

Non include: assicurazioni, tasse aeroportuali e tutto quanto non menzionato alla voce “La quota include”