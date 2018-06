Arresto del consumo di suolo e riuso dei suoli urbanizzati: il 22 giugno il convegno a Palermo

Venerdì 22 giugno a Palermo, ore 15:00 nell’aula Capitò della Scuola Politecnica (edificio 7, viale delle Scienze) il Forum Salviamo il Paesaggio e le associazioni ambientaliste siciliane organizzano un incontro pubblico per discutere i contenuti della recente proposta di norma nazionale del Forum: “Norme per l’arresto del consumo di suolo e per il riuso dei suoli urbanizzati”.

Tavola rotonda introdotta dai due componenti siciliani del Gruppo di Lavoro tecnico-scientifico multidisciplinare del Forum nazionale estensori della proposta – Francesco Cancellieri e Salvatore Lobalbo – e da uno dei due coordinatori nazionali, Alessandro Mortarino.

Saluti introduttivi di Maurizio Carta, presidente della Scuola Politecnica, coordina Elvira Terranova, giornalista.

Partecipano: Mimma Argurio (Cgil Sicilia), Marcel Pidalà (Istituto Nazionale Urbanistica Sicilia), Leandro Janni (Italia Nostra Sicilia), Mimmo Fontana (Legambiente Sicilia), Nino Provenza (LIPU Sicilia), Renato Carella (Ramarro Sicilia), Rosario Gugliotta (Slow Food Sicilia), Pietro Ciulla (WWF Sicilia).