Cybersecurity: il 43% dei software sui pc non ha una licenza adeguata

Il Global Software Survey 2018 condotto da Bsa The Software Alliance ha rilevato che in Italia il 43% dei software installati sui computer non possiede una licenza adeguata: per ridurre il rischio di attacchi informatici e supportare la redditività aziendale, le imprese italiane dovrebbero eliminare i software privi di licenza presenti nei propri network e introdurre programmi di Software Asset Management.

Secondo lo studio la presenza di software senza adeguata licenza risulta in calo di due punti percentuali rispetto al precedente studio di Bsa, pubblicato nel 2016.

Il valore commerciale dei software privi di licenza installati nella penisola ammonta a oltre un miliardo di euro.

L’Italia rimane tra i Paesi dell’Europa occidentale con il più alto tasso di software privi di licenza, subito dopo Grecia, Cipro e Islanda.