La ricerca ha coinvolto 1.179 studenti tra i 18 e i 30 anni. “Abbiamo riscontrato che le esperienze positive sui social media non erano correlate o lo erano solo in minima parte a minori sintomi depressivi. Invece, le esperienze negative sono state fortemente e coerentemente associate a sintomi depressivi più elevati. I nostri risultati possono incoraggiare le persone a prestare una maggiore attenzione alle loro relazioni online,” ha spiegato Brian Primack, ricercatore principale.

Uno studio dell’Università di Pittsburgh, pubblicato su “Depression and Anxiety” ha rilevato che le esperienze negative sui social network peggiorano i sintomi della depressione .

Depressione: le esperienze negative sui social peggiorano i sintomi

