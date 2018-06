Dimagrire davvero, a tutta salute: a Villa Eden Leading ParkRetreat di Merano (BZ) si combatte il sovrappeso e si ritrova il buonumore

Stare bene nel proprio corpo significa sentirsi a proprio agio, quindi migliorare il rapporto con se stessi e con gli altri: in una parola la qualità della propria vita.Spesso se ne parla come di un problema esclusivamente estetico, ma il sovrappeso è in primo luogo un disequilibrio fisico, qualcosa che impedisce al corpo di funzionare in modo ottimale e che si ripercuote sulla salute, sulla longevità e sulla propria percezione psicologica.

A Villa Eden Leading Park Retreat di Merano (BZ) l’approccio al dimagrimento è proprio questo, per stabilire obiettivi realistici e sentirsi in forma rispettando e amando la propria fisicità. Diete drastiche e squilibrate portano stress e pericolosi effetti yo-yo sulla bilancia, allenamenti massacranti non sono sostenibili a lungo termine e danneggiano le articolazioni: a Villa Eden si impara a nutrirsi in modo sano per ritrovare il peso ideale, migliorare la propria forma fisica e, punto fondamentale, mantenere i risultati!

Il tutto intensificato da un programma di fitness e trattamenti messo a punto dagli esperti del dimagrimento dell’equipe medica. Le giornate sovrappeso sono tra i percorsi benessere bestseller di Villa Eden Leading Park Retreat e gli ospiti ne apprezzano l’intensità, che si unisce alla piacevolezza estrema di una vacanza a 5 stelle nella splendida casa di Villa Eden. Il programma è studiato per un soggiorno minimo di 7 giorni, che può essere esteso a 10, e include una serie di esami e trattamenti, insieme alla pensione completa, per curare nel dettaglio il menu di ogni pasto in modo personalizzato.

Si inizia con una visita medica, per proseguire con diagnostica tomografica e valutazione analitica quantitativa e qualitativa della composizione corporea (tessuto grasso, massa magra e muscolare e percentuale di acqua).

Ogni giorno sono previsti colloqui con i medici per monitorare costantemente i progressi e calibrare obiettivi e risultati. Il percorso prevede 5 sedute di terapia biofisica con 5 drenaggi linfatici meccanici, 6 trattamenti biotermici per la stimolazione del metabolismo e la disintossicazione, 3 massaggi corpo neuromuscolari e drenanti, 3 fitoalghe terapie e un check-up sportivo con misurazione del lattato. Con il trascorrere dei giorni ci si vede sempre più belli e in forma,perché la combinazione dei trattamenti con la corretta alimentazione contribuisce a rendere pelle e capelli splendenti: un vero concentrato di benessere che dona felicità e buonumore.

Al termine del soggiorno viene rilasciato, oltre al riepilogo e all’esito della diagnostica,anche un documento con la prescrizione di mantenimento e preziosi consigli alimentari, e una tabella di allenamento preparata dal Personal Trainer. Il programma da 7 giorni è proposto a 2710 euro a persona, mentre il soggiorno parte da 350 euro al giorno per la camera doppia.