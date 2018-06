Disturbi alimentari: un videoclip sensibilizza sulla ‘rinascita’ 

“Hai scelto uno specchio come vestito. Negli occhi sei sempre troppo e mai abbastanza. Costruisci da dentro il tuo essere te. Noi siamo ciò che decidiamo di essere. Avere fame sì, ma di sentire che puoi rinascere da te”. Ci sono i disturbi alimentari, l’origine emotiva del problema e il concetto di rinascita al centro del brano musicale

“Mai abbastanza”, il cui video è stato presentato ufficialmente oggi, in occasione della Giornata mondiale contro i disturbi alimentari. Il brano è stato scritto dal compositore pescarese Marco Roncone e interpretato dalla cantante di origini pugliesi Rossana Virgilio, come singolo musicale.

Il video è stato diretto dal film-maker abruzzese Matteo Velluto. Teatro della storia che il brano racconta sono i magnifici paesaggi abruzzesi e pugliesi. Le riprese, infatti, sono ambientate tra Pescara, Civitaquana (Pescara) e Polignano a Mare (Bari).

Il progetto nasce da un’idea di Roncone, profondamente ispirato dalla storia di una ragazza di sua conoscenza. La incontra casualmente e quando si avvicina per salutarla, le afferra il braccio, sentendo che purtroppo è sempre più magra: combatte da anni contro l’anoressia.

Al centro della canzone e del video ci sono le questioni emotive del problema. Il messaggio che si vuole dare, infatti, è positivo. C’e’ il concetto della rinascita, perché il problema, sottolineano i promotori dell’iniziativa, “non è tanto la fame o il peso, quanto l’essere poco per sé stessi. Parte tutto da dentro. Una scarsa autostima, infatti – sottolineano – porta la ragazza a vedersi ‘sempre troppo (fuori), e mai abbastanza (dentro di sé)'”.

Proprio per questo la protagonista del video – gli attori sono Roberta Di Giustino e Fabrizio Eleuterio – si specchia continuamente, non si piace mai ed è sempre ipercritica verso sé stessa. Come ulteriore conseguenza dei problemi, nella storia sentimentale che sta vivendo, perdendo ogni stima di sé, non amandosi, la ragazza non è in grado di amare l’altra persona.

“Dimmi se ti ricordi mentre amavi, dicevi amore e nient’altro che noi, guarda adesso queste ceneri di me. Non sono tipo da abbracci, non c’è abbastanza da stringere, non provare a deludere ciò che di poco c’è in me”, recita il brano.