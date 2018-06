Domani a Belluno il forum “Le strategie per la promozione del territorio turismo 4.0”

ll digitale al centro delle strategie per il turismo, offrire all’utente un prodotto ad hoc, destinazioni turistiche con un’identità forte e riconoscibile, prodotto turistico accompagnato dallo sviluppo di componenti frutto di un’attenta pianificazione strategica, formazione delle risorse umane impiegate nell’industria turistica. Questi i temi dell’incontro organizzato da Confindustria Belluno Dolomiti e Reviviscar, da anni impegnate nella valorizzazione e la promozione del territorio bellunese, e in programma per domani 12 giugno alle ore 15 a Palazzo Doglioni Dalmas.

I protagonisti del workshop saranno Roberto Race – Giornalista e Consulente in Corporate strategy eComunicazione Strategica con l’intervento “Raccontare i territori. Nuove narrazioni e casi di successo”; Giuliano Vantaggi – Direttore DMO Dolomiti che affronterà l’argomento “La costruzione del prodotto turistico”; Angelo Ennio De Simoi – Presidente CAI Sezione di Feltre che parlerà de “I sentieri del CAI per la valorizzazione dei territori montani”; Alex Barattin – Delegato Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi e Sonia Salvador – Le lingue nel che si occuperanno de “La formazione come fattore di successo- Progetto Turismo 4.0″.