Salute & Tecnologia, droni salvavita: consegneranno i vaccini nelle isolette delle Vanuatu

Nell’arcipelago delle Vanuatu, dal prossimo settembre, saranno i droni a consegnare i vaccini nelle numerose isole, difficili da raggiungere con i mezzi tradizionali: l’Unicef ha lanciato una richiesta alle compagnie di tutto il mondo per realizzare il servizio. Vanuatu è formato da 83 isole su un’area lunga 1600 km ed è il terreno ideale per testare le capacità dei droni, che dovranno consegnare vaccini agli operatori sanitari dalle tre isole principali alle altre abitate.

“Ogni isola ha molti villaggi remoti isolati. Le persone vivono in gruppi familiari e non ci sono strade tra un villaggio e l’altro. Quando i nostri operatori cercano di portare i vaccini in queste aree spesso devono camminare per ore in montagna, sempre cercando di tenerli freddi,” ha spiegato spiega Christian Vasquez dell’Unicef.