Emissioni diesel, Volkswagen: stop ai test sugli animali

Il New York Times ha riportato che Volkswagen si impegna a non finanziare più test sugli animali per studiare gli effetti delle emissioni diesel. L’impegno è stato preso con la nota organizzazione animalista Peta.

Volkswagen aveva commissionato studi sui macachi, chiusi per ore in una stanza a guardare cartoni animati e a respirare i gas di scarico delle auto: ciò per valutare l’effetto dei motori diesel sull’ambiente e sulle persone.