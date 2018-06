Hawaii, eccezionali eventi meteorologici innescati dalle eruzioni del vulcano Kilauea

Eccezionali eventi meteorologici stanno colpendo la Grande Isola delle Hawaii, dove il vulcano Kilauea continua ad eruttare dal 3 maggio. Il Servizio Meteorologico Nazionale delle Hawaii è stato costretto ad emanare un’incredibile allerta per maltempo invernale dopo la comparsa di pioggia congelantesi e ghiaccio in alcune aree.

L’insolito evento meteorologico è incredibilmente raro alle Hawaii e gli esperti hanno ammesso che si tratta di qualcosa che non avevano mai visto prima.

Pete Caggiano, meteorologo hawaiano, ha commentato così: “Il flusso di lava ha innescato un’allerta per maltempo invernale per la vetta della Grande Isola. La lava sta entrando nell’oceano e sta generando molto vapore. Mentre questo vapore sale, si raffredda e ritorna giù come pioggia congelantesi e nebbia. Non ho mai visto tutto questo prima d’ora. C’è ghiaccio sulle strade, che sta creando condizioni pericolose. Queste condizioni meteorologiche sono ancora un’altra conseguenza di questo flusso di lava che continua a prodursi”.

Il Servizio Geologico statunitense (USGS) ha ammesso che nessuno sa esattamente quando cesserà il caos di lava che va avanti da oltre un mese. I vulcanologi confermano che l’eruzione è entrata in una nuova fase, più calma, all’interno del cratere.

Gli ultimi aggiornamenti parlano di fontane di lava di circa 60 metri che continuano inesorabili da una delle fessure nel suolo. I forti venti stanno spingendo le emissioni vulcaniche verso le isole minori dell’arcipelago. Si tratta di pericolose emissioni inquinanti che nascono dal mix di diossido di zolfo, prodotto dal vulcano, e dell’ossigeno e dell’umidità dell’isola.

Si ritiene che il disastro vulcanico sia il più costoso e distruttivo della storia americana. Almeno 600 case sono state distrutte dall’inizio delle eruzioni. L’ultimo flusso di lava sembra aver creato circa 1,5 km di nuova terra a largo di quella che era la baia di Kapoho, ormai completamente cancellata dalle mappe.