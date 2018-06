Sul posto vigili del fuoco del distaccamento di Ispra, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario del 118 per soccorrere i feriti.

Un’ imbarcazione che si apprestava a partire da un cantiere nautico di Angera ( Varese ) è esplosa in tarda mattinata per cause ancora in fase di accertamento. Quattro persone sono rimaste ustionate.

Esplode imbarcazione in cantiere navale: 4 ustionati

