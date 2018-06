Così in una nota

Modalità d’uso : Agitare bene prima dell’uso, dopo l’apertura conservare in frigorifero e consumare entro 3 giorni.

Vitermine COCCO DRINK si può bere in ogni momento della giornata ed è una bevanda ottima da gustare fredda nei mesi più caldi. Il cocco, oltre ad avere un gusto unico e inconfondibile , possiede anche una naturale funzione ricostituente , ideale ogni volta che ci si sente stanchi e senza energie. Inoltre, la nuova formula delle bevande è arricchita con Zinco e Vitamina B12 con azione di supporto al sistema immunitario.

In vista dell’estate, l’ Istituto Erboristico L’Angelica rinnova e rinforza la gamma Vitermine COCCO DRINK, le gustose bevande a base di succo e polpa di cocco per il benessere del proprio organismo.

Estate 2018: nuove bevande Vitermine Cocco Drink

