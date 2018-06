Estate senza pensieri: le 3 mosse fai da te per avere climatizzatori performanti e in piena salute

Calda ma non rovente, l’estate 2018 si preannuncia così e, come sempre alla vigilia della stagione più amata dell’anno, Desivero – la prima piattaforma multicanale di soluzioni e professionisti del settore idrotermosanitario – mette l’accento sull’importanza di una corretta manutenzione del condizionatore che, se performante e in buona salute, aiuta a migliorare le condizioni degli ambienti in cui si vive, assicurando il benessere delle persone in particolare nelle giornate più calde.

Alcuni condizionatori possono essere manutenuti senza l’intervento di esperti in 3 semplici mosse:

Sollevare lo sportello in corrispondenza della griglia di emissione dell’aria dove si trova il filtro; Eliminare gli accumuli più importanti di polvere con l’aiuto di un pennellino e poi passare la superficie con un panno in microfibra lievemente inumidito d’acqua e sapone; Quando il filtro è pulito passare nuovamente un panno inumidito solo con acqua e aspettare che si asciughi prima di rimontarlo sul condizionatore.

Nel caso in cui l’operazione non desse risultati, è probabile che il filtro sia da sostituire. In questo caso sul sito “Desivero” è possibile scegliere un servizio professionale di riparazione, oltre a quelli di manutenzione e installazione. Non solo: sulla piattaforma si trova un’ampia offerta di sistemi per il raffrescamento di ultima generazione in grado di andare incontro alle esigenze di ognuno: efficienza energetica, consumo, tipologia di istallazione.