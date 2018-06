I vestiti nuovi del Falkensteiner Funimation Borik di Zara: un’estate 2018 in Croazia all’insegna della famiglia e del tutto incluso

Il sole dell’estate 2018 porta al Falkensteiner Funimation Borik di Zara (HR) la luce necessaria a illuminare lo splendore di una struttura rinnovata e rimodellata, con un’offerta all-inclusive ancora più ampia e un pacchetto celebrativo Reopening Spa Special degno di un Family Club a 4 stelle, in termini di gioco, divertimento e attività per bambini e genitori.

Dopo un lungo letargo invernale che ha permesso di perfezionarne nei minimi dettagli le proposte, una delle più apprezzate mete del turismo formato famiglia della sponda croata dell’Adriatico ha riaperto i battenti, svelando un nuovo design moderno e dominato dai toni del blu e del bianco, che sembrano voler letteralmente portare l’atmosfera e i colori del Mediterraneo dentro 146 delle 258 stanze dell’hotel. Nel complesso, tutti i locali sono stati sottoposti al trattamento di ringiovanimento che ha coinvolto anche la cucina, con una selezione di prelibatezze regionali e stagionali e altre piccole aggiunte pensate per fare la felicità dei più piccoli durante tutto l’arco della giornata. Per la gioia degli adulti, la formula all-inclusive comprende ora non solo il servizio minibar con bibite fresche dalla mattina alla sera ma anche drink alcolici dalle 8 alle 24 al Tramontana Bar, una variegata scelta di snack al bar della piscina (kebab, cheeseburger, sandwich, hot dog, ecc.) dalle 11 alle 24 e salutari vital-snack all’Acquapura SPA dalle 16 alle 18, oltre all’onnicomprensivo spuntino di mezzanotte e al servizio in camera disponibile 24 ore su 24. La formula all-inclusive comprende colazione, pranzo e cena, tutto rigorosamente a buffet, ogni giorno con qualcosa di nuovo e serate a tema.

La mascotte Falky e un preparatissimo staff di animazione sono più carichi che mai per garantire il divertimento e l’azione nell’area del Falky Land con grande centro piscine con acquascivolo gigante, area gioco e per i lavoretti manuali, cinema e discoteca per bambini, parco giochi, Kinder-SPA dedicata ai più piccoli con trattamenti benessere su misura, dotazione per bebè (lettini, scalda biberon e babyphone, vasca per bagnetto e fasciatoio, carrozzina e zaino per neonati) e ricco programma di attività con assistenza professionale. Nel frattempo, mamme e papà non avranno problemi a rilassarsi nel 2500mq dell’Acquapura Thalasso & SPA Center, dotata di area piscine con piscina esterna, piscina con scivoli d’acqua, vasche con corrente d’acqua, Thalasso & SPA Center con piscina interna ed esterna riscaldata, idromassaggi, canale dell’acqua fredda, vasche Kneipp, area sauna (bagno di vapore aromatico, sauna finlandese), cascata di ghiaccio, sala relax con letti ad acqua, SPA Lounge con terrazza prendisole, massaggi, trattamenti talassoterapici e in vasca, impacchi, cosmesi, sala per cardio fitness e ginnastica, solarium. E ancora Lounge Spa: spazio relax con vista mare con Spa privata per la coppia e Vital bar. Tra i numerosi servizi a disposizione biciclette per grandi e piccoli, centro sport acquatici, immersioni, vela, surf, tennis, calcio, beach volley, bocce e gite nei dintorni alla scoperta di 4 Parchi Nazionali (Incoronate, Cascate di Krka, Paklenica e laghi di Plitivce, visite turistiche e shopping (Zadar, Nin, Spalato, Trogir). Il Falkensteiner Club Funimation Borik è stato premiato con il prestigioso HolidayCheck Award per 5 anni consecutivi. È il primo e unico hotel in Croazia ad aver ricevuto l’HolidayCheck Gold Award.

Fino al 6 luglio 2018, per festeggiare la riapertura e dare il benvenuto all’estate, il Club Funimation Borik propone un allettante pacchetto Reopening SPA Special, offerto a partire da 227 euro per notte in camera doppia e comprensivo di due notti in formula All-Inclusive-Plus, invito al cocktail “Funimation in Back” che si terrà nel bar, un massaggio “Welcome Home” di 30 minuti e una manicure a testa.