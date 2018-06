Ferro&Farina: al via il nuovo format di ristorazione a Nola, che ridà vita allo storico “Bar Franzese” di Via Variante 7Bis!

La nuova generazione della famiglia Franzese, storici proprietari del bar, che è stato punto di riferimento della 7bis sin dagli anni “70, con un grande evento gastronomico il 14 giugno 2018 a Nola inaugurano ”Ferro&Farina un nuovo format di ristorazione che attraverso la qualità dei prodotti e il design riporterà in auge i valori e le tradizioni che hanno segnato l’epoca della location.

Nei giorni in cui a Nola l’allegria fa da protagonista, in occasione della tradizionale “Festa dei Gigli”, in una delle strade principali del paese : “Via Variante 7Bis” apre le porte un luogo in cui innovazione e tradizione s’incontrano per raccontare e far vivere una vera “storia di gusto”.



Viaggio, formazione, esperienza, tradizione e soprattutto, PASSIONE sono le parole chiave e i punti di partenza di “Ferro&Farina”.

Un progetto nato cinque anni fa da un’idea di Anna Franzese e suo marito Carmine Marone, che per anni hanno coltivato la loro passione dedicandosi ad una costante

formazione.

Lo sviluppo del piano di branding del format nella sua interezza è stato affidato dai coniugi all’agenzia To Do Lab ,specializzata in branding e comunicazione,

la cura del design all’interior designer Onofrio Giordano , e per il “Food “

un’altra eccellenza a fare da guida , lo Chef Pietro Parisi.

La scelta del nome “Ferro&Farina” è frutto dell’unione delle passioni di Carmine e Anna : quella di lui per la lavorazione del Ferro e quella di lei per il food.

Insieme sviluppano un amore verso la farina e i prodotti biologici, che li motiva a specializzarsi nei migliori forni e nelle migliori cucine d’Italia.

In occasione dell’evento inaugurale

Per food influencer e giornalisti è previsto un pranzo unico ed esclusivo.

Sarà poi aperto al pubblico dalle 19:30.

Gli ospiti avranno “ la possibilità degustare in anteprima ufficiale una selezione di pizze tradizionali e pizze gourmet.

Il tutto accompagnato dall’intrattenimento musicale della cover band di “Pino Daniele”: “Nero a metà”, scelta non casuale visto il grande tributo tenutosi nel mese corrente.