Dopo aver ascoltato l’inno nazionale, Mattarella ha passato in rassegna il reggimento dei lancieri di Montebello e i reparti interforze schierati. Accanto a lui il neoministro della Difesa Elisabetta Trenta.

Il presidente è stato accolto da un lungo applauso delle tante persone presenti in piazza Venezia e dagli onori militari.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , è giunto all’ Altare della Patria per la cerimonia del 2 Giugno e la deposizione dell’omaggio al milite ignoto.

