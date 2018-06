Frana alle pendici del Monviso: interrotto il sentiero che conduce al rifugio Vallanta

Il personale dell’Ente Parco del Monviso si sta occupando, in collaborazione con il Comune di Pontechianale e con l’indispensabile collaborazione del Servizio Tecnico regionale di Cuneo, del ripristino della piena sicurezza sul sentiero principale di accesso al rifugio Vallanta, reso pericoloso e inagibile in un tratto a causa di una frana avvenuta a inizio giugno.

L’andamento climatico di questa primavera, certamente in controtendenza rispetto agli anni recenti ma comunque ampiamente rientrante nelle medie riscontrabili in questa stagione e in queste zone, ha favorito, purtroppo, il franamento di un centinaio di metri del sentiero, che, oltre che dagli escursionisti, è utilizzato dai margari per il pascolo in alpeggio.

Proprio a seguito della richiesta di questi ultimi, Comune, Parco e Servizio Tecnico regionale hanno concordato, a seguito di sopralluogo tecnico congiunto, le modalità di un pronto ripristino del transito. Il Comune di Pontechianale e l’Ente Parco del Monviso contribuiranno significativamente alle spese per i lavori, che saranno eseguiti in economia dalla squadra di operai e tecnici regionali, esperta nel ‘pronto-intervento’ di tale natura.

Si segnala comunque che il transito lungo questo percorso è comunque assicurato con un tratto provvisorio di sentiero, che aggira il tratto soggetto alla frana.

Questo episodio dimostra ancora una volta come sia possibile collaborare efficacemente per affrontare le ‘piccole-grandi emergenze’, che rischiano di compromettere il consueto avvicendarsi delle pratiche di fruizione dell’ambiente montano.

Della riapertura del sentiero sarà data, ovviamente, comunicazione, a cura di entrambi gli enti ed in particolare attraverso il sito dell’Ente Parco, che nei prossimi mesi sarà completamente rinnovato.