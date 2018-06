Frana Valchiavenna: “La priorità è il bypass stradale”

“La priorità è il bypass che consente lavori di messa in sicurezza. Un grazie va al Governo che si è attivato subito alla nostra richiesta di dichiarazione di stato d’emergenza. Ora dobbiamo completare l’opera, per fare in modo che i Comuni di Madesimo e Campodolcino tornino a essere collegati al meglio, al più presto, con il resto della Valle”.

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana lo ha ribadito prendendo parte al vertice in Prefettura a Sondrio, per fare il punto sull’emergenza-frana di Gallivaggio, nel territorio comunale di San Giacomo Filippo (Sondrio).

“La frana è stimata in circa 5mila metri cubi, ma il materiale instabile è maggiore – ha detto il geologo Guido Merizzi -. Si calcola che complessivamente l’area instabile e’ di circa 7500 metri cubi. Quindi restano, al momento, delle masse a rischio caduta, dopo lo smottamento dei giorni scorsi che ha risparmiato il Santuario. Ci vorranno circa 45 giorni per la messa in sicurezza dell’area”.

“Si tratta di un intervento delicato e rischioso per chi dovrà lavorare in parete – ha aggiunto -. Stiamo collocando, sulle pendici della montagna, dei nuovi sensori e si prevede il posizionamento di grosse robuste reti para-massi”.