Esplosione questa mattina in una fabbrica di prodotti isolanti nel dipartimento francese della Yonne, classificata come “Seveso soglia alta“, secondo la direttiva europea sui grandi rischi industriali: lo ha reso noto la prefettura, secondo cui ci sarebbero 3 feriti di cui 2 in gravi condizioni, ma “non c’è alcun rischio per la popolazione“. “La situazione sul posto è tornata normale“: “L’incendio è stato velocemente spento dal personale“, che è “stato evacuato“.