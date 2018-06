G7: Trump lascia il vertice in anticipo, salterà le sessioni su clima e ambiente

Il presidente Donald Trump lascerà in anticipo il vertice del G7 che si apre oggi in Canada: lo ha reso noto la Casa Bianca, precisando che Trump partirà sabato mattina direttamente alla volta di Singapore, dove è il programma (12 giugno) lo storico incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un.

Trump non presenzierà quindi alle sessioni dedicate al cambiamento climatico e all’ambiente.