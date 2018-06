Nel 2017 si sono registrati 946mila nuovi nati nel Paese: 31mila in meno rispetto all’anno precedente, stabilendo un record negativo . In riferimento al numero dei decessi, il decremento della popolazione è di 394mila unità, un altro primato negativo .

Popolazione in calo in Giappone : secondo l’ultimo censimento del Ministero della Salute il un tasso di fertilità è pari a 1,43 per donna per l’intero 2017, un calo dello 0,01% rispetto all’anno precedente.

Giappone: accelera il calo della popolazione, record negativo

