Giornata dell’Ambiente, il neoministro Costa: incentiveremo la riduzione dell’uso della plastica

“Attivero’ ogni possibile programma perche’ nel lungo periodo la produzione dei rifiuti in plastica in Italia venga drasticamente ridotta“: lo ha dichiarato il neo-ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in un’intervista a Repubblica, in occasione e in riferimento alla Giornata dell’Ambiente che si celebra oggi. “Coinvolgero’ gli enti e la societa’ civile: scuole, comitati gruppi di volontariato“, “ma soprattutto utilizzero’ la leva fiscale per diminuire il costo dei prodotti ‘senza plastica’ e degli imballaggi piu’ leggeri. L’obiettivo sara’ rendere conveniente comprare e usare prodotti sostenibili“. Quanto al problema dei rifiuti, “andra’ affrontato regione per regione, ciascuna emergenza territoriale verra’ studiata“. “Una cosa e’ certa, intendo affamare gli inceneritori. Il nostro faro sara’ l’economia circolare e su questo impostero’ le linee guida. Ovvero raccolta differenziata e di qualita’“.