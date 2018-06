Giornata Mondiale dell’Ambiente: Lidl in prima linea nella riduzione della plastica

In occasione della Giornata mondiale dell’ambiente promossa dall’ONU, Lidl Italia, catena della grande distribuzione con oltre 600 punti vendita nel Paese, scende in campo per promuovere la lotta all’inquinamento da plastica. Una campagna di comunicazione social per sensibilizzare anche la clientela e un impegno tangibile per fare la differenza sono le azioni concrete che Lidl intraprende seguendo il motto aziendale “Sulla via del domani”.

L’Insegna, infatti, è molto attenta al tema della riduzione della plastica e si è posta obiettivi concreti al fine di limitare il proprio impatto sull’ambiente. Entro il 2025 Lidl Italia punta non solo a diminuire l’utilizzo di plastica di almeno il 20%, ma anche a rendere gli imballaggi in plastica delle proprie private label riciclabili al 100%. Due traguardi importanti che permetteranno così all’Azienda di ottimizzare i packaging e repackaging degli articoli a marchio proprio e di migliorarne contemporaneamente le possibilità di riciclo.

Tale impegno rientra in un’ampia strategia CSR di Lidl Italia, che prevede già ora il recupero di tutta la plastica e le pellicole utilizzate per l’imballo e il trasporto dei prodotti e la trasformazione di questi materiali in nuova materia prima. Inoltre, Lidl promuove un processo virtuoso su tutto il territorio con uno smaltimento dei rifiuti attento all’ambiente in tutte le sue strutture e mettendo a disposizione dei clienti in tutti i punti vendita appositi contenitori per la raccolta differenziata.

Il programma di CSR della Catena, si struttura in 5 macro aree: assortimento, sociale, ambiente, collaboratori e partner commerciali. Un percorso in divenire, che è possibile seguire in tempo reale nella sezione dedicata alla Responsabilità sociale sul sito Lidl, dove sono raccolti aggiornamenti sul tema con approfondimenti sui traguardi raggiunti e anticipazioni di obiettivi futuri.