“Sii disponibile per qualcun altro”: ecco come partecipare alla Giornata Mondiale del Donatore 2018 a Reggio Calabria

Prosegue l’impegno del l’Associazione Donatori Volontari – Polizia di Stato DonatoriNati Onlus.

“Be there for someone else. Give blood, share life” (“Sii disponibile per qualcun altro. Dona sangue e condividi la vita”): questo lo slogan scelto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per la Giornata Mondiale del Donatore 2018.

Istituita nel 2004 in occasione del 14 giugno, data di nascita dello scopritore dei gruppi sanguigni, Karl Landsteiner, questa iniziativa è diventata un’occasione per sottolineare il grande valore sociale e umano di tale gesto e per ribadire l’importanza di garantire ovunque la disponibilità di donazioni gratuite, periodiche, anonime e associate.

L’evento, grazie alla collaborazione tra il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria e DonatoriNati Calabria, si concretizza anche in Calabria ed è aperto a tutti coloro che decideranno di donare il sangue, sia tramite l’autoemoteca predisposta per l’occasione sul Corso Garibaldi davanti la Questura di Reggio Calabria, sia presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Morelli sin dalle 7.30. Nel corso della giornata è previsto, dalle ore 09:30 un Convegno tematico presso la sala “Nicola Calipari” della Questura di Reggio Calabria al quale hanno assicurato la partecipazione il Questore Dott. Raffaele Grassi, il Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà, il primario del centro trasfusionale Dottor Alfonso Trimarchi, la presidente dell’Ail Reggio Calabria e Vibo V. Dr.ssa Rosalba Di Filippo Scali, la presidente dell’Adspem –Fidas- Reggio Calabria Dr.ssa Giuseppina Strangio. Si ricorda che per donare il sangue è necessario avere un peso corporeo non inferiore ai 50 chili ed è essenziale recarsi al prelievo a digiuno con l’eccezione di poter bere un caffè, un tè o un succo di frutta. Niente latte o derivati.