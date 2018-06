Giornata Mondiale del Donatore: “Sii disponibile per qualcun altro”

Prosegue l’impegno del Cardarelli e dell’Associazione Donatori Volontari – Polizia di Stato DonatoriNati Onlus. “Be there for someone else. Give blood, share life” (“Sii disponibile per qualcun altro. Dona sangue e condividi la vita”): questo lo slogan scelto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per la Giornata Mondiale del Donatore 2018. Istituita nel 2004 in occasione del 14 giugno, data di nascita dello scopritore dei gruppi sanguigni, Karl Landsteiner, questa iniziativa è diventata un’occasione per sottolineare il grande valore sociale e umano di tale gesto e per ribadire l’importanza di garantire ovunque la disponibilità di donazioni gratuite, periodiche, anonime e associate “Una nuova occasione – sottolinea il direttore generale Ciro Verdoliva – nella quale gli uomini e le donne della Polizia di Stato hanno scelto di essere al fianco di chi soffre e ha bisogno di aiuto. Un’iniziativa che, ne sono certo, potrà essere d’esempio e servirà ad incoraggiare i cittadini a donare quel sangue del quale c’è sempre bisogno”. Donare significa anche tenersi in salute, perché a ciascun donatore verranno eseguiti gratuitamente tutti i principali esami del sangue. “In questo modo – spiega il direttore sanitario Franco Paradiso – è più facile capire se è necessario un cambio nello stile di vita, ma anche diagnosticare precocemente eventuali patologie”. L’evento è aperto a tutti coloro che decideranno di donare il sangue presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Cardarelli dalle 7.30 alle 16.30. Nel corso della giornata è previsto, dalle ore 10.45 un Convegno tematico al quale hanno assicurato la partecipazione il Presidente Regione Campania On.le Vincenzo de Luca e il dott. Fabrizio Ciprani Direttore Centrale Sanità Polizia di Stato su delega del Prefetto Franco Gabrielli, Capo della Polizia; testimonial dell’evento lo scrittore Maurizio De Giovanni. L’evento è promosso dall’Associazione DonatoriNati della polizia di Stato e dall’Azienda Ospedaliera Antonio Caradarelli, in collaborazione con il Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale. «Fondamentale l’impegno dell’Associazione DonatoriNati, a Napoli come in Campania – dice il Presidente nazionale Claudio Saltari -. Ora, grazie alla sinergia con il Cardarelli, questo impegno si è strutturato in maniera continuativa e sempre più solidale, per far fronte alle esigenze dei cittadini. La cultura della donazione anche attraverso il modello di “poliziotto donatore” deve essere sempre più diffusa nell’interesse generale». Si ricorda che per donare il sangue è necessario avere un peso corporeo non inferiore ai 50 chili ed è essenziale recarsi – muniti di un documento di riconoscimento – a digiuno con l’eccezione di poter bere un caffè, un tè o un succo di frutta. Niente latte o derivati.