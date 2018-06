Lecce, Giornata mondiale degli Oceani: salute del mare e dell’uomo

Salute del mare e dell’uomo: turismo, sport e sviluppo sostenibile è un evento organizzato dal CMCC con Comune di Lecce, Università del Salento, Associazione Surf in Salento

TURISMO SOSTENIBILE : per comprendere il potenziale di nuovi modelli turistici per la crescita del territorio

BRINDISI CORFÙ : protagonisti della regata Brindisi Corfù racconteranno il valore aggiunto degli sport velici per il turismo costiero;

PULIZIA DEL PARCO : giovani studenti che si mobiliteranno per pulire da rifiuti di plastica un’area di grande bellezza e di grande rilievo ambientale come il Parco dell’Acquatina;

