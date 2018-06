Grande successo per le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche nel weekend: centinaia di iscritti [VIDEO]

“Le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche, in corso in queste ore, in tutta Italia – ha dichiarato Filippo Camerlenghi, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE – stanno ed hanno registrato un successo di partecipazione molto importante. Molte escursioni hanno superato le 100 iscrizioni, in molti casi abbiamo avuto la partecipazione di numerosi turisti, in particolare, tedeschi, austriaci, svizzeri e francesi. Ben 120 i luoghi protagonisti quest’anno delle Giornate che in tre anni hanno totalizzato 430 eventi in borghi, parchi ed ambienti naturali su tutto il territorio nazionale. Abbiamo voluto promuovere l’Italia, il suo territorio, il suo immenso Patrimonio Ambientale, Naturalistico, Storico e Geologico, anche per far comprendere l’importanza del nostro ruolo e della nostra figura professionale sempre più amata dalla gente”.