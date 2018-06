“Grigliate Astronomiche”: dormire sotto le stelle, sul prato della torre del Castello di Petroia (PG)

Alberi secolari come pareti, un cielo di stelle come soffitto e il silenzio della notte del millenario Castello di Petroia (PG) come ninnananna. È l’esperienza sognante ed esclusiva che si può vivere nel prato dell’antichissima torre del maniero immerso tra i boschi e la campagna umbra per 6 notti d’estate, in occasione delle Grigliate Astronomiche. Dormire all’aperto, sotto le stelle, sdraiati ad osservare la bellezza del firmamento e lasciando che i propri desideri raggiungano i meandri dell’universo, è un’emozione che travalica i confini del tempo e della storia. Soprattutto se l’esperienza avviene non un luogo qualsiasi, ma nella cornice delle mura medievali che costituiscono il Castello in cui è nato Federico da Montefeltro. Il Castello di Petroia, con il borgo, la piazza di bianco sassolino e il mastio, risalente agli anni 1000, diventa nelle serate del venerdì di luglio – il 6, 13, 20, 27 luglio – e il 3 e 10 agosto 2018 per il quarto anno consecutivo lo scenario privilegiato dell’evento di punta dell’estate al maniero (vincitore del Premio Italive per il miglior evento enogastronomico d’Italia). Alle luci del tramonto, un grande braciere riempirà di bagliori le antiche mura, mentre il mAstro Massimo preparerà tra i carboni ardenti la famosa bruschetta umbra e le carni locali, tra cui la Chianina, che pascola nelle valli di Petroia. Comincia così la Grigliata Astronomica, a cui segue, dopo cena, un momento di osservazione del cielo con gli esperti di Astronomitaly, i quali muniti di telescopi racconteranno agli ospiti le meraviglie del firmamento: dalla luna piena agli anelli di saturno, dalla via lattea alle galassie e nebulose distanti milioni di anni luce, dalle costellazioni più famose alle stelle doppie. Un momento magico, che avverrà tra uno dei cieli più belli d’Italia. Al Castello di Petroia infatti l’inquinamento luminoso è assente e si registrano livelli di buio massimi. Quando la Grigliata Astronomica sarà terminata, il grande braciere sarà spento e il silenzio tornerà ad avvolgere lo storico maniero, ci si potrà sdraiare con lo sguardo tra le stelle. Al risveglio all’alba, la giornata comincerà con una deliziosa colazione nella Sala Guidobaldo. Per partecipare alle Grigliate Astronomiche, il prezzo è di 45 euro a persona ad evento. Con “Un letto sotto le stelle” e colazione è di 55 euro a persona (45 euro per gli ospiti del Castello).