HIV e HCV: dal 6 al 9 giugno a Convivio 2018 il test gratuito e anonimo “Easy Test”

Dal 6 al 9 giugno Easy Test, il test gratuito e anonimo per l’individuazione degli anticorpi di HIV e HCV promosso ogni primo venerdì del mese da IRCCS Ospedale San Raffaele – una delle 18 strutture di eccellenza del Gruppo ospedaliero San Donato, Ats Milano – Città metropolitana, Anlaids e CDI – Centro diagnostico italiano, si trasferisce a Convivio 2018, la mostra-mercato benefica a sostegno di Anlaids. Easy Test sarà accessibile a tutti gli interessati il 6 giugno dalle 17.00 alle 19.30 e dal 7 al 9 giugno dalle 12.30 alle 19.30, nello spazio “Convivio & More” a The Mall Big Spaces (piazza Lina Bo Bardi 1, Milano).

Il test, effettuato da operatori sanitari dell’Ospedale San Raffale, è gratuito e anonimo e fornisce un risultato entro pochi minuti. Un medico sarà a disposizione dei pazienti per eventuali dubbi o domande. Il test può essere eseguito su un campione di saliva o di sangue, prelevato con un pungidito. Quest’ultima modalità, introdotta ad aprile, è più rapida (un minuto di attesa a fronte dei venti minuti richiesti dal test salivare) e pratica (non è necessario aspettare trenta minuti dopo aver mangiato, fumato o lavato i denti).

Afferma il professor Adriano Lazzarin, primario dell’Unità di Malattie infettive dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e direttore scientifico del progetto Easy Test: “Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, solo in Italia, nel 2016, sono state segnalate 3451 nuove diagnosi di infezione da HIV. Negli ultimi tempi si sta abbassando la guardia nei confronti di questa infezione, probabilmente perché l’AIDS è considerata una prospettiva remota, vista l’efficacia della terapia antiretrovirale, che inibisce la riproduzione del virus nell’organismo”. Conclude Lazzarin: “La prevenzione, ad oggi, rimane l’unica arma per evitare la diffusione dell’infezione e una più capillare e semplice offerta del test per HIV ne è lo strumento principale”.