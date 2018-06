Viaggi & Turismo: l’Hotel Belvedere dà il benvenuto all’estate, la “terrazza sulle Dolomiti” saluta la bella stagione nella cornice della montagna altoatesina

È già estate all’Hotel Belvedere. Il 4 stelle superior affacciato su Bolzano ha un programma speciale per il mese di giugno, con il pacchetto Scoprire l’inizio dell’estate. La bella stagione qui dà il meglio di sé, grazie alle esperienze uniche che si possono vivere nei paesaggi mozzafiato dell’Altopiano del Salto, in Alto Adige.

Molte sono le proposte per una vacanza alla scoperta del territorio nella sua veste estiva, come ad esempio l’escursione guidata tra i vigneti del luogo con visita alla cantina e degustazione di vini e grappe in compagnia di esperti. Inoltre è inclusa la BolzanoCard, che consente l’utilizzo gratuito di tutti i mezzi di trasporto pubblici fra cui la funivia che porta in centro città, l’accesso libero a oltre 80 musei e una visita guidata di Bolzano. L’Hotel Belvedere è immerso in una “SPA naturale” nel caratteristico paesino da fiaba di San Genesio e per questo è un ottimo punto di partenza per escursioni a piedi e in e-bike, e poco distante da maneggi dei mansueti cavalli avelignesi, tipici della zona. Tre volte la settimana l’esperta di yoga dell’hotel tiene una lezione per gli ospiti e da maggio a ottobre l’offerta si arricchisce della possibilità di allenarsi nei campi da tennis in sabbia adiacenti l’hotel.