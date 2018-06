Hotel Villa Neri Resort e Spa di Linguaglossa (CT), dimora di charme ai piedi dell’Etna

Un’isola magica, la Sicilia, dalla storia millenaria e affascinante, che racchiude una segreta intensità. La sua grande montagna, l’Etna, ha un fascino mistico che rapisce, e proprio ai suoi piedi si trova Hotel Villa Neri Resort e Spa. Un esclusivo retreat, un 5 stelle dove il lusso si declina con raffinatezza di spazi e gesti, che si affaccia su un giardino rigoglioso con vista sul maestoso vulcano. Le perle di Taormina e Giardini Naxos si trovano a pochi chilometri, e Villa Neri è pensata per chi cerca una vacanza davvero chic, nella quale il glamour si sposa con la tranquillità di una location unica.

Le 24 camere e suite del resort, – si legge in una nota – una diversa dall’altra, sono arredate con gusto contemporaneo: il design decora con eleganza gli ambienti e le grandi finestre vetrate rendono la natura circostante parte integrante del tutto. Il soggiorno rimanda ad una dimensione di relax assoluto: il silenzio aiuta a ritrovare l’armonia interiore e i trattamenti wellness proposti dalla Petra Spa sono ispirati al risveglio della propria bellezza. Ci troviamo in un vero paradiso per gli amanti dell’enogastronomia: questa è terra fertile di vigneti, e il ristorante Le Dodici Fontane propone percorsi sensoriali nei quali la tradizione incontra l’estro della rivisitazione creativa. Il piacere di vivere qui coinvolge tutti i sensi, donando la sensazione di trovarsi in un luogo davvero speciale.

Hotel Villa Neri Resort e Spa è allo stesso tempo racchiuso in una sua dimensione di perfezione e aperto al Parco Naturale in cui immerso, e a breve distanza dallo splendido mare di Sicilia. Aperto dal 29 marzo al 4 novembre, offre camere con prezzi a partire da 200 euro a notte.