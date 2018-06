Incendi boschivi, Puglia: Carabinieri Forestali in campo con 60 pattuglie

Nel 2017 in Puglia si sono verificati 454 incendi boschivi: 4mila gli ettari in fiamme, a fronte dei 313 del 2016, complice la siccità: quest’anno saranno impiegate 60 pattuglie al giorno e 5 nuclei investigativi per prevenire e contrastare i roghi.

Su tutto il territorio regionale, lo scorso anno, sono stati eseguiti 6524 controlli, 1214 le persone identificate delle quali 835 sono state sanzionate per un totale di 610mila euro. Ai fini preventivi, oltre ai controlli quotidiani, foto e video trappole saranno distribuite sul territorio.