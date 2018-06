Incendi, Coldiretti Sicilia: “Agire subito per evitare i danni dell’estate scorsa”

“Gli incendi che hanno già provocato danni alle serre nel ragusano sono un segnale gravissimo e pericolosissimo. Non possiamo permetterci di passare un’altra stagione come l’estate scorsa dove il fuoco ha devastato migliaia di ettari“: lo dichiara il presidente Coldiretti Sicilia Francesco Ferreri in riferimento ai roghi che ieri hanno danneggiato alcune strutture serricole a Scoglitti e Santa Croce Camerina e costretto all’evacuazione del Club Med di Kamarina. “Bisogna agire subito con interventi di tutela e mezzi adeguati. E’ una guerra che dobbiamo combattere insieme: istituzioni, forze dell’ordine, organizzazioni e agricoltori che rappresentano i veri guardiani del territorio. Bisogna agire insieme tutti e subito per prevenire“.