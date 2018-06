Incendi, Coldiretti: “Subito interventi adeguati”

“Gli Incendi che hanno già provocato danni alle serre nel ragusano sono un segnale gravissimo e pericolosissimo. Non possiamo permetterci di passare un’altra stagione come l’estate scorsa dove il fuoco che devastato migliaia di ettari”. Lo afferma il presidente regionale Coldiretti, Francesco Ferreri, in relazione agli Incendi che ieri hanno danneggiato delle strutture serricole a Scoglitti e Santa Croce Camerina nonché altri danni alle strutture del Club Med.

“Bisogna agire subito con interventi di tutela e mezzi adeguate – aggiunge -. E’ una guerra che dobbiamo combattere insieme: istituzioni, forze dell’ordine, organizzazioni e agricoltori che rappresentano i veri guardiani del territorio. Bisogna agire insieme tutti e subito per prevenire”.