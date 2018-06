Incendi Emilia-Romagna: pronto il Piano, più pattuglie e prevenzione

“Al centro del Piano antincendio poniamo la prevenzione, l’efficienza nella gestione dell’emergenza, l’informazione e la sensibilizzazione della popolazione a partire dagli studenti delle scuole“: lo spiega, in un’intervista all’AdnKronos, l’assessore regionale alla Difesa del suolo Paola Gazzolo, in riferimento al Piano Antincendio 2018. Tra i punti più importanti, l’aumento di pattuglie dei vigili del fuoco contro gli incendi boschivi e due elicotteri a disposizione per interventi sull’intero territorio regionale. “A fronte di novità normative importanti, tra le prime Regioni in Italia, l’Emilia-Romagna si è dotata di una nuova organizzazione per rispondere in modo sempre più efficace a questo tipo di emergenza. Negli ultimi 5 anni abbiamo destinato oltre 4 milioni e mezzo di euro per strutture operative, attrezzature e spese di personale impegnato nell’antincendio boschivo e confermeremo le risorse nel prossimo quinquennio”. ”Si tratta di un impegno fondamentale anche a fronte dei cambiamenti climatici in corso: già lo scorso inverno, a causa della siccità, si erano sviluppati inconsueti incendi in Appennino e ora il rischio è aumentato anche a causa delle temperature molto elevate”.